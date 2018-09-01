

عودة رئيس الجمهرية الى ارض الوطن ه>ا المساء من المتوقع ان تحط طائرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم ، عائدا إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية اعتيادية بجنيف السويسرية. للاشار خبر



بوعزقي: الإنتاج الوطني من الحبوب يحقق رقما قياسيا بأكثر من 60 مليون قنطار أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم، بالجزائر أن الانتاج الوطني من الحبوب سجل رقما قياسيا ببلوغه أكثر من 60 مليون



معهد باستور: لا علاقة للخضر والفواكه بانتشار الكوليرا فند الدكتور زبير حراث مدير معهد باستور الأنباء المتدوالة والقائلة بتسبب بعض الخضر والفواكه في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر مطمئنا المواطنين بسلامة المنتوجات الفلاحية



مساهل يشارك في الندوة الوزارية الـ7 لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا سيشارك وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل غدا الأحد ببكين في الندوة الوزارية السابعة لمنتدى التعاون الصين-إفريقيا. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم ان هذه الدورة



بن غبريت: تكوين أكثر من 16 ألف أستاذ الموسم الماضي كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم بالجزائر العاصمة، عن استفادة أزيد من 16 ألف موظف من دورات تكوينية منهم أكثر من 12 ألف



وزير الفلاحة : التكفل بالكوليرا من اختصاص وزارة الصحة نفى اليوم السبت وزير الفلاحة من خلال تنشيطه لندوة صحفية عقدها في مقر و وزارته.بالجزاءر العاصمة . نفيا قاطعا بان يكون تفشي داء الكوليرا له



جائزة الجزائر تقرأ للإبداع الرّوائي دورة 2018 كانت الجائزة مجرّد فكرةٍ تتخمّر داخل أذهان المؤمنين بها في دار "الجزائر تقرأ". ثمّ بدأت تتحوّل إلى حقيقةٍ بالإعلان عنها مطلع شهر أفريل، وفق شروطٍ



انطلاق اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات انطلقت، اليوم، فعاليات اللقاءات السنوية الأفرومتوسطية للكاتبات الشابات بالجزائر العاصمة، بمشاركة 40 كاتبة جزائرية والعديد من المختصين في مجال الكتاب من دور نشر و مكتبات



زمالي: 6 أشهر لترسيم عمال "لانام" في القطاع الإقتصادي أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أول أمس، بسيدي بلعباس أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ