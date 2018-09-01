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01/09/2018 13:24:00

وزير الفلاحة : التكفل بالكوليرا من اختصاص وزارة الصحة


 

نفى اليوم السبت وزير الفلاحة من خلال تنشيطه لندوة صحفية عقدها في مقر و وزارته.بالجزاءر العاصمة . نفيا قاطعا بان يكون تفشي داء الكوليرا له علاقة مباشرة بالمنتوج الفلاحي المحلي كما يروج له امن قبل ناس يريدون الاضرار بالمجهود المحلي مشيرا الى ان التكفل بوباء الكوليرا من اختصاص وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات وليس وزارة الفلاحة وفي المقابل لن ولا تكون الخضر والفواكه سببا في نقل الوباء ابدا يقول وزير الفلاحة ، مطالبا المستهلكين بضرورة إتباع شروط النظافة قبل إستهلاك االخضر والفواكه . الا انه شدد اللهجة صوب الفلاحين الذين يستعملون المياه القذرة في السقي عن طريق ثلاث إجراءات ردعية وهي 
حجز المعدات المستعملة في السقي، 
إتلاف المحاصيل الزراعية المنتجة منه،
رفع دعوة قضائية ضد المخالفين.
وفي ذات السياق رفض وزير الفلاحة الانسياق في التهويل ضد المنتجات الفلاحية الجزائرية من طرف بعض الأطراف التي تريد تحقيق شيئ الاضرار بالاقتصاد الوطني .الإضرار

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