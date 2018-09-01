بن غبريت: تكوين أكثر من 16 ألف أستاذ الموسم الماضي





كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم بالجزائر العاصمة، عن استفادة أزيد من 16 ألف موظف من دورات تكوينية منهم أكثر من 12 ألف أستاذ خلال الموسم الدراسي 2017/2018.

وفي كلمة لها خلال إشرافها على اجتماع منسقي هيئات التفتيش ومديري معاهد التكوين ورؤساء مصلحة التكوين بمديريات التربية, ذكرت الوزيرة أن16.566 موظف استفادوا من التكوين منهم 12.395 أستاذ، وهو ما يعادل 8ر74 بالمائة من مجموع المكونين خلال الموسم الدراسي المنصرم، وأشارت أيضا إلى استفادة 53.352 أستاذ جديد من التكوين التحضيري خلال نفس الفترة، إلى جانب تنظيم 807 عملية تكوين لفائدة العمال المهنيين وعمال الدعم، وأوضحت بالمناسبة أن المخطط الاستراتيجي الوطني للتكوين يرتكز على مبدأ معالجة الوضعيات التي تواجه الموظفين عند ممارسة مهامهم وذلك لتمكينهم من اكتساب كفاءات مهنية تسمح لهم بالتأقلم مع المستجدات والمقتضيات الجديدة في مهامهم إلى جانب تجديد معارفهم وذلك بهدف تجاوز نمط التكوين النظري. وأشارت إلى أن السنة المنصرمة عرفت تنظيم 157 عملية تكوينية لفائدة المفتشين المكونين بمعدل 23 عملية شهريا، حيث تم تكوين 9.233 موظف مكلف بالتكوين، معتبرة هذه الفئة بمثابة "النواة التي من شأنها تكوين باقي موظفي القطاع".

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