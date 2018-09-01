

زمالي: 6 أشهر لترسيم عمال "لانام" في القطاع الإقتصادي أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أول أمس، بسيدي بلعباس أن العمل جاري حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ



وزارة التضامن تأمر بحماية الأطفال من "الكوليرا" · فحوصات دورية للأعوان والموظفين بمراكز استقبال الطفولة بعثت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بتعليمة إلى كافة مديريات النشاط الإجتماعي عبر التراب الوطني. وقالت مصادر إعلامية



إرتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 74 حالة أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بالكوليرا بلغ 74 حالة. وأضاف نفس المصدر،أنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة بالبليدة و3



بن غبريط تفرج عن قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قائمة الأدوات المدرسية للأطوار المدرسية الثلاثة. وكتبت بن غبريط على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل



افتتاح الدورة البرلمانية سيكون في 3 سبتمبر تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم , على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن اقرار افتتاح الدورة



الجزائر ستحتضن اجتماع "لأوبك" في 23 سبتمبر المقبل ينتظر أن تحتضن الجزائر إجتماعا للجنة مراقبة السوق المشتركة "لأوبك" والمنتجين غير الأعضاء، وذلك في 23 سبتمبر المقبل ، حيث ستراجع خطة مراقبة العوامل الأساسية



"بوعزقي" يتحدث عن "الكوليرا" وزراعة الحبوب اليوم ينتظر أن يشرف اليوم وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، على لقاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة ، سيعطي من خلاله حوصلة



قايد صالح: الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص أشرف الفريق ،أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أول أمس، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية قائدا جديدا للناحية



مقري: "حمس" أولى بقيادة المعارضة في الرئاسيات · تسريبات مسودة قانون المالية 2019 تنسف بالوعود التي قدمتها الحكومة · مستعدون للنقاش ..ونرى أنفسنا الأفضل لقيادة المعارضة في الرئاسيات أعلن رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد