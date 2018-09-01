إرتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 74 حالة





أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بالكوليرا بلغ 74 حالة. وأضاف نفس المصدر،أنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة بالبليدة و3 حالات مؤكدة، و15 حالة مؤكدة بولاية تيبازة و15 حالة بالجزائر العاصمة، فيما تم تسجيل حالة واحدة بولاية المدية، كما أكدت وزارة الصحة أن 132 حالة غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام، هذا وأضافت الوزارة أن وباء الكوليرا منحصر في ولاية البليدة. وللتذكير، عرفت الجزائر في الأسابيع الأخيرة ظهور وباء الكوليرا في عدد من الولايات، وهو ما أحدث حالة الرعب وسط المواطنين، ومن جهتها قالت وزارة الصحة في وقت سابق، أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار الوباء.

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