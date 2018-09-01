بن غبريط تفرج عن قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاثة
نشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قائمة الأدوات المدرسية للأطوار المدرسية الثلاثة. وكتبت بن غبريط على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وتهدف إلى تخفيف المحفظة وتخفيض من تكلفة الأدوات وعقلنة استغلالها".
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