افتتاح الدورة البرلمانية سيكون في 3 سبتمبر
تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم , على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن اقرار افتتاح الدورة جاء "بعد تشاور مع كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة " وذلك خلال اجتماعا لمكتب المجلس ترأسه عبد القادر بن صالح , رئيس المجلس. كما درس المكتب مجموعة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة "جملة من المسائل المتعلقة بالتحضير لافتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2018-2019 مجموعة من الأسئلة الشفوية و الكتابية كان أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا بها إلى الحكومة , وبناء على ذلك " قرر المكتب إحالتها على مسؤولي القطاعات المعنية لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة". وخلال نفس الاجتماع , --يضيف البيان-- قرر المكتب الإعلان عن حالة شغور مقعد محمد رضا أوسهلة بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.
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