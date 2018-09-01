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01/09/2018 10:36:00

افتتاح الدورة البرلمانية سيكون في 3 سبتمبر


تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم , على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن اقرار افتتاح الدورة جاء "بعد تشاور مع كل من المجلس  الشعبي الوطني والحكومة " وذلك خلال اجتماعا لمكتب المجلس ترأسه عبد  القادر بن صالح , رئيس المجلس. كما درس المكتب مجموعة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة "جملة من المسائل  المتعلقة بالتحضير لافتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2018-2019 مجموعة من  الأسئلة الشفوية و الكتابية كان أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا بها إلى الحكومة ,  وبناء على ذلك " قرر المكتب إحالتها على مسؤولي القطاعات المعنية لاستيفائها  الشروط القانونية المطلوبة". وخلال نفس الاجتماع , --يضيف البيان-- قرر المكتب الإعلان عن حالة شغور مقعد   محمد رضا أوسهلة بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.

 

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