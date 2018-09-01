"بوعزقي" يتحدث عن "الكوليرا" وزراعة الحبوب اليوم
ينتظر أن يشرف اليوم وزير الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي، على لقاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة ، سيعطي من خلاله حوصلة شاملة حول الحملة الخاصة بموسم 2017 /2018 المتعلقة بزراعة الحبوب بالجزائر، وسيكون لموضوع "الكوليرا" الذي انتشر بالجزائر مؤخرا حصة الأسد من النقاش حيث ينتظر أن يكشف عن العديد من النقاط بخصوص الوباء سيما وأن معهد باستور قدم تصريحات مناقضة لتصريحات الوزارة.
خ.قدوار
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