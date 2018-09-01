قايد صالح: الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص





أشرف الفريق ،أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أول أمس، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة خلفا للواء الشريف عبد الرزاق الذي أحيل على التقاعد. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا التنصيب تم "باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنيي ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 أوت 2018"، ووقف الفريق قايد صالح وقفة ترحم على روح الشهيد شيحاني بشير الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلى فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار، معلنا عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللواء حسان علايمية وتسليمه العلم الوطني. وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة التقى الفريق قايد صالح بقيادة وإطارات الناحية حيث ألقى بالمناسبة كلمة بثت إلى جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والسادسة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ذكر فيها بـ"الأهمية الاستراتيجية لهذه الناحية العسكرية والجهود التي تبذلها وحداتها في سبيل حماية الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا وتأمين كافة نقاط إقليم الناحية"، وقال:فعلى هذا الدرب يبقى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وهو مسنود بدعم وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار في كافة الظروف والأحوال ولن تـثـنـيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات فأعظم الرهانات التي تستحق منا بذل الجهد تلو الجهد من أجل ضمان كسبها هي رهان حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية والمحافظة على قوة ومتانة عرى وحدتها الشعبية". ودعا قايد صالح أفراد وحدات الناحية ومن خلالهم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى "زيادة وتيرة المثابرة في العمل الذي يتعين القيام به وأن يدركوا كل الإدراك بأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يبقى دوما بحاجة ماسة إلى كل جهد عملي صادق ومخلص في سبيل صون أمن الجزائر والحفاظ على استقرارها وحماية حياضها"، مؤكدا أن "كافة حدودنا البرية ومياهنا الإقليمية ومجالنا الجوي تصبح أمانة بين أيدي رجال الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتحملون وزر حفظها وهي مسؤولية عظيمة تستوجب من أصحابها بأن يكونوا على درجة عالية من المعرفة والدراية بمتطلبات أداء المهام المنوطة بهم وأن يحرصوا دوما على تحسين مؤهلاتهم وتهذيب كفاءاتهم وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية". وهي خصال عملية ومهنية --كما قال-- "نحرص كثيرا على أن تكون هي الخصال الغالبة على شخصية إطارات اليوم والغد الذين بهم نشق طريقنا نحو تطوير جيشنا والدفع به نحو الولوج العقلاني والمتدرج لعتبات الاحترافية التي تعلمون جيدا أن قواتنا المسلحة قد قطعت فيها أشواطا بعيدة ونوعية على أكثر من مستوى وهو ما يـبشر بامتلاك القدرة الكافية والوافية على بلوغ أشواط مديدة أخرى وهذا ليس بعزيز على ما تبلغه طموحاتنا من درجات وعلى ما يحدونا من تطلعات مهنية مشروعة وما يتملكنا من إصرار على تجسيدها ميدانيا مهما كانت الظروف والأحوال". بعدها استمع الفريق قايد صالح إلى اهتمامات الأفراد الذين "أكدوا مجددا بأنهم سيظلون العين الساهرة على سلامة حدودنا الوطني.

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