البليدة: تحرير طفل في الخامسة من عمره من مختطفه





تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة ولاية البليدة في إطار مكافحة الظواهر الإجرامية وحماية المواطنيـن وممتلكاتهم من تحرير طفل في الخامسة من عمره من مختطفه في ظرف قياسي و إلقاء القبض على هذا الأخير بتهمة محاولة الاختطاف، حسبما أفادت به اليوم خلية الاتصال على مستوى هذه الهيئة.

وتعود حيثيات هذه القضية، استنادا لذات المصدر، إلى تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة اتصالا هاتفيا عبر الرقم الأخضر 1055 مفاده تعرض طفل يبلغ من العمر خمسة سنوات الساكن بحي الرمل بلدية بوعرفة للاختطاف. وفور تلقي الخبر تم توجيه دورية على الفور إلى مكان وقوع الحادث و تطويق المنطقة، و في ظرف قياسي تم العثور على المشتبه فيه البالغ من العمر 39 سنة رفقة الطفل المختطف، و الذي كان بصحة جيدة و لم يتعرض إلى أي اعتداء. وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

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