وزارة الصحة: سجيل 74 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لوباء الكوليرا وإلى غاية 30 من الشهر الجاري عن 74 حالة مؤكدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة بالبليدة و3 حالات مؤكدة بالبويرة و15 حالة مؤكدة بولاية تيبازة و15 حالة بالجزائر العاصمة، فيما تم تسجيل حالة واحدة بكل من ولاية المدية وعين الدفلى. وذكرت وزارة الصحة بأن "132 حالة غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المقيمة بالمستشفى"، مؤكدة بأن بقية المرضى مقيمين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية لبوفاريك.
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