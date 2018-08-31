

وزارة الصحة: سجيل 74 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لوباء الكوليرا وإلى غاية 30 من الشهر الجاري عن 74 حالة مؤكدة. وأوضحت الوزارة في بيان لها



ما بين 17 و20 أكتوبر المقبل: الجزائر تحتضن الطبعة الـ19 للصالون الدولي للسياحة والأسفار أفاد محافظة المهرجان الدولي للسياحة والاسفار، أمس، الجزائر تحتضن ما بين 17 و20 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي



فيما حجز 128 كلغ من الكيف المعالج: توقيف 5 تجار مخدرات بوهران ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، ببرج باجي مختار، بندقية نصف ألية من نوع سيمونوف، كما تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر



مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية سيكون في 3 سبتمبر تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم، على الساعة الحادية عشر صباحا. وأفاد بيان لمجلس الأمة أمس أن إقرار افتتاح الدورة جاء



وزارة الصحة تؤكـد انحصـار الكـــوليرا في البليدة فقط أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من خلال المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لداء الكوليرا، عن انخفاض حالات الاستشفاء بنسبة 56 بالمائة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وأوضحت



تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات بقسنطينة تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح امن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الشبكات الاجرامية الناشطة في مجال سرقة المركبات تمكنت الفرقة المتنقلة



عشرة أفلام تعرض في مهرجان البندقية السينمائي الـ75 أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن عشرة أفلام حظيت بدعمها اختيرت للعرض أمام النقاد السينمائيين والعاملين في القطاع السينمائي وأمام الجمهور في الدورة الـ75 من مهرجان



أمن دائرة لرجـام يحجــز أكثر من 580 وحدة من المشروبات الكحولية ويوقف المتورط تمكنت مصالح أمن دائرة لرجام اول امس بتاريخ:29 أوت 2018 ، من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر بخصوص قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة قصد المتاجرة



توقيف عشريني بتهمة تهديد فتاة عبر الفيسبوك بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في قضية التشهير و التهديد