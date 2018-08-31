فيما حجز 128 كلغ من الكيف المعالج: توقيف 5 تجار مخدرات بوهران





ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، ببرج باجي مختار، بندقية نصف ألية من نوع سيمونوف، كما تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران من توقيف خمسة تجار مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر بـ(128) كيلوغرام وسيارتين سياحيتين.

وأفاد بيان لوزارة الدوفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة التهريب، ضبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بتمنراست و عين قزام شاحنة (01)، (5300) قطعة ألبسة، (04) أجهزة للكشف عن المعادن، (03) مولدات كهربائية، (02) مطارق ضاغطة ودراجة نارية، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس، مهربا على متن شاحنة محملة بـ(1272) وحدة من مختلف المشروبات، فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب لكميات من الوقود تقدر بـ(12723) لتر بكل من سوق أهراس، تبسة و الطارف. من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل بالقالة، غطاسين (02) بدون رخصة و حجزوا معدات غطس، كما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ(49) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بتلمسان، وهران و عنابة، في حين تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بعين تيموشنت و برج باجي مختار.

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