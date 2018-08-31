تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات بقسنطينة





تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح امن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الشبكات الاجرامية الناشطة في مجال سرقة المركبات تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدينة الجديدة علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة في عملية نوعية من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات تتكون من 11 شخص تتراوح أعمارهم بين 22 و 34 سنة ، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل إقتراف جناية سرقة مركبات بإستعمال مفاتيح مصطنعة المقترنة بظرف التعدد ، الاخفاء، و إستحظار مركبة ذات محرك لتسهيل الفرار.

وقائع القضية تعود الى مطلع الأسبوع الجاري وتبعا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص الذي يعتبر المتهم الرئيسي في قضية سرقة مركبة و إخفائها بمستودع في ولاية مجاورة، ليتم مباشرة التحريات و من خلال الأبحاث المكثفة التي قادتها قوات الشرطة لذات الفرقة مع الاستغلال المحكم للمعلومات مكنت من الوصول إلى هوية المعني و تحديد مكان تواجده ، ليتم توقيفه باحترافية عالية على مستوى حي كوسيدار بالمدينة الجديدة علي منجلي و تحويله الى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات المتبقية.

التحقيق المفتوح في القضية مكن في ظرف قياسي و على إثر ثمانية عمليات تفتيش لمنازل و مستودعات متواجدة بولايات من شرق و وسط البلاد، من توقيف بقية الشركاء الناشطين ضمن هاته الشبكة و المنحدرين من عدة ولايات شرقية، و كذا استرجاع ثلاثة مركبات و بعض المفاتيح المصطنعة المستعملة في السرقة إضافة إلى مقص مهيأ لذات الغرض مع حجز مركبة من نوع شيفروليه كان تستغل في الفرار .

بعد الانتهاء من إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المحلية.

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