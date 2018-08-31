أمن دائرة لرجـام يحجــز أكثر من 580 وحدة من المشروبات الكحولية ويوقف المتورط
تمكنت مصالح أمن دائرة لرجام اول امس بتاريخ:29 أوت 2018 ، من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر بخصوص قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة قصد المتاجرة .
استنادا إلى معلومات الواردة والمؤكدة ، ان فرقة من الشرطة القضائية بأمن دائرة لرجام قامت بوضع خطة عمل محكمة أي بعد التنسيق مع النيابة ، حيث تم تفتيش مسكن المتورط بالمكان المسمى "دوار الرصفة ببلدية لرجام " مما توصل الى حجز 581 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع . وعليه تم تحرير ملف قضائي ضد المتورط وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة الذي أصدر في حقه أمر إيداع .
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