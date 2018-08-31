الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
31/08/2018 11:23:00

أمن دائرة لرجـام يحجــز أكثر من 580 وحدة من المشروبات الكحولية ويوقف المتورط


تمكنت مصالح أمن دائرة لرجام اول امس بتاريخ:29 أوت 2018 ، من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر بخصوص قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة قصد المتاجرة .

استنادا إلى معلومات الواردة والمؤكدة  ، ان  فرقة  من الشرطة القضائية بأمن دائرة لرجام  قامت بوضع خطة عمل محكمة  أي بعد التنسيق مع النيابة ، حيث تم تفتيش مسكن المتورط  بالمكان  المسمى "دوار الرصفة ببلدية لرجام " مما توصل الى حجز 581 وحدة من المشروبات  الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع  . وعليه  تم تحرير ملف قضائي ضد المتورط وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة الذي أصدر في حقه أمر إيداع .

عدد القراءات 66 مرة | قراءات اليوم 66 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

عشرة أفلام تعرض في مهرجان البندقية السينمائي الـ75

  أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن عشرة أفلام حظيت بدعمها اختيرت للعرض أمام النقاد السينمائيين والعاملين في القطاع السينمائي وأمام الجمهور في الدورة الـ75 من مهرجان
image

أمن دائرة لرجـام يحجــز أكثر من 580 وحدة من المشروبات الكحولية ويوقف المتورط

تمكنت مصالح أمن دائرة لرجام اول امس بتاريخ:29 أوت 2018 ، من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر بخصوص قضية حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة قصد المتاجرة
image

توقيف عشريني بتهمة تهديد فتاة عبر الفيسبوك بقسنطينة

 تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة  من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في قضية التشهير و التهديد
image

روسيا تتهيأ لأضخم مناورات عسكرية منذ 40 سنة

تستعد روسيا لإجراء أكبر مناورات عسكرية بمشاركة الجيش الصيني والمنغولي في سبتمبر المقبل بمنطقة سيبيريا وبمشاركة حوالي 300 ألف عسكري. وبينما ينظر الحلف الأطلسي إلى
image

ميركل وترمب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا

أعلن مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهما عبَّرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني
image

اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد "Idoom Fibre Pro"

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد "Idoom Fibre pro" الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت.   وأوضحت المؤسسة في بيان
image

أهم التوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019

تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاته إلى زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة
image

هل ستجري بن غبريط تغييرات على "مدراء التربية "..؟

تزامنا مع الدخول المدرسي المصادف ليوم الـ5 من الشهر القادم، علمنا من مصادر جد مؤكدة، بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لم تقم بأي
image

ضبط 197 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

ضبط حراس الحدود (179) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة، مهربا بحوزته (1497) وحدة من مختلف المشروبات. وبعين قزام ، ضبط حراس الحدود (08) قناطير من المواد
image

كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بالمدية

في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة أولاد هلال بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ 
قيم هذا المقال
0