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29/08/2018 14:27:00

توقيف عشريني بتهمة تهديد فتاة عبر الفيسبوك بقسنطينة


 تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية قسنطينة  من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة ، لتورطه في قضية التشهير و التهديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .

 وقائع القضية تعود الى منتصف الشهر الجاري، تبعا لشكوى مقدمة من ضحية ( فتاة ) تبلغ من العمر 23 سنة  بخصوص تعرضها للسب و الشتم مع التهديد بالتشهير من قبل شخص ( مجهول الهوية ) يضع صورة فتاة كصورة لحسابه الخاص.  

 وعليه تم فتح تحقيق في القضية و بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية تم تحديد هوية صاحب الحساب  وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات تمكنت المصلحة من تحديد مقر إقامة هذا الأخير بأحد بلديات ولاية قسنطينة ، بعد التنقل الى مقر اقامته و تفتيشه بناءا على اذن من السلطة المختصة  تم توقيف هذا الاخير على مستوى مقر إقامتة ،كما مكنت عملية التفتيش الدقيقة الى حجز الوسائل المستعملة في ابتزاز ضحاياه و المتمثلة في ( وحدة مركزية كانت موصولة بجهاز الأنترنت للهاتف الثابت )، ليتم تحويله الى مقر المصلحة .

  بتعميق التحقيق مع سالف الذكر تبين أن هذا الأخير محل شكوى  مماثلة .  بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المحلية .

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