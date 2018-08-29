هل ستجري بن غبريط تغييرات على "مدراء التربية "..؟
تزامنا مع الدخول المدرسي المصادف ليوم الـ5 من الشهر القادم، علمنا من مصادر جد مؤكدة، بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لم تقم بأي تغيير على مستوى مدراء التربية عبر 48 ولاية. وأكد المصدر بأن الدخول المدرسي سيشرف عليه مدراء التربية المتواجدون بالميدان، ومن جهة أخرى أكد المصدر أنه لا أحد يعلم بما سيجري على مستوى الوزارة عقب الدخول المدرسي مباشرة، فيما تبقى تلك الأقاويل والتحويلات العشوائية النابعة من الإشاعات مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، وحسب مصدر هذا لا ينفي أو يؤكد بأن طاقم مدراء التربية سيبقى على حالة أو سيعرف حركة شاملة، كل شيء يبقى في حقيبة الوزيرة.
م.ع
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