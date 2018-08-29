

ميركل وترمب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا أعلن مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهما عبَّرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني



اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد "Idoom Fibre Pro" أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد "Idoom Fibre pro" الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت. وأوضحت المؤسسة في بيان



أهم التوقعات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2019 تشير المسودة الأولية لمشروع قانون المالية 2019، في توقعاته إلى زيادة طفيفة جداً في إيرادات الدولة، مع تقليص في حجم الواردات وعجز الميزان التجاري، إضافة



هل ستجري بن غبريط تغييرات على "مدراء التربية "..؟ تزامنا مع الدخول المدرسي المصادف ليوم الـ5 من الشهر القادم، علمنا من مصادر جد مؤكدة، بأن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لم تقم بأي



ضبط 197 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان ضبط حراس الحدود (179) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة، مهربا بحوزته (1497) وحدة من مختلف المشروبات. وبعين قزام ، ضبط حراس الحدود (08) قناطير من المواد



كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بالمدية في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة أولاد هلال بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ



زرواطي : المواطن الجزائري لا يحترم بيئته.. !! أكدت وزيرة البيئة ،فاطمة الزهراء زرواطي ،أمس، أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل مراقبة المنابع وأدوات روتينية للمصبات، وقالت إن هذه الرقابة لا تخص "



فرعون: الدوائر الوزارية بصدد تحضير قانون الأمن السيبرالي قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة ، أمس، إن نظام حماية البيانات ليس تحت طائلة القانون الجزائري، مضيفة بأنّ الشّركات الناشطة في التواصل الإجتماعي



ولد قدور في زيارة إلى دول أمريكا الجنوبية شرع الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، ابتداء من الأمس، في زيارة عمل إلى ليما بالبيرو، لبحث المسائل المتعلقة بالشراكة والإستثمار، مع مسؤولين