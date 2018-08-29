ضبط 197 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان
ضبط حراس الحدود (179) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة، مهربا بحوزته (1497) وحدة من مختلف المشروبات. وبعين قزام ، ضبط حراس الحدود (08) قناطير من المواد الغذائية، فيما تم توقيف (48) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية والأغواط وتلمسان.
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