كشف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بالمدية
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة أولاد هلال بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية.
وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار ، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة، في حين أحبطت مفرزة أخرى بنفس القطاع العملياتي، محاولة تهريب (4000) لتر من الوقود على متن شاحنة. من جهة أخرى
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