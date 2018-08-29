فرعون: الدوائر الوزارية بصدد تحضير قانون الأمن السيبرالي
قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة ، أمس، إن نظام حماية البيانات ليس تحت طائلة القانون الجزائري، مضيفة بأنّ الشّركات الناشطة في التواصل الإجتماعي هي شركات أجنبية. و أكّدت فرعون خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها إلى ولاية مستغانم، بأنّ الشركات المتواجدة حاليا بالجزائر تخضع لقانون حماية البيانات الشخصيّة الصادر مؤخّرا، مشيرة أن أن الدوائر الوزارية بصدد تحضير قانون الأمن السيبرالي، وقالت إن الجزائر تقدمت بثلاثين مرتبة في مجال الإتصالات، وهذا خلال التّصنيف الدّولي الأخير و بعشرين مرتبة من حيث البنية التحتية للإتّصالات.
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