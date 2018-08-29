ولد قدور في زيارة إلى دول أمريكا الجنوبية





شرع الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، ابتداء من الأمس، في زيارة عمل إلى ليما بالبيرو، لبحث المسائل المتعلقة بالشراكة والإستثمار، مع مسؤولين سامين في قطاع الطاقة. ومن المنتظر أن يلتقي ولد قدور الذي حل أمس الأوس، بليما بوزير الطاقة البيروفي، فرانسيسكو اسمود ميزانو، وكذا بنائب الوزير المكلف بالمحروقات ايدواردو الفريدو غيفارا دود، كما سيجري المسؤول الأول لسوناطراك محادثات مع مسؤولي الوكالة البيروفية المكلّفين بضبط ما قبل الإنتاج البترولي، ورئيس مجلس ادارة الشركة البترولية الوطنية لبيرو “بتروبيرو”. و خلال تواجده في بيرو سيدرس ولد قدور المشاريع الغازية التي طورتها سوناطراك في هذه البلد، بحيث سيلتقي في هذا الإطار بمساهمين بالشركة البيروفية “تي جي بي” التي يملكها مجمّع متعدّد الجنسيّات. متكوّن من أناغاز و سوناطراك و الصّندوق الكندي للمعاشات (سي بي بي إي بي)، كما سيعقد الرئيس المدير العام لسوناطراك على هامش هذه الزيارة جلسة عمل مع طاقم مجمعه بمقر سوناطراك-بيرو لاستعراض المشروع البترولي الغازي “كاميسي”، الّذي يعد المجمع الجزائري طرفا فيه و لتقييم وضعية مشروع نقل الغاز “تي جي بي” وآفاق التنمية فيما يخصّ ّهذين المشروعين الهامين. وعقب زيارته لبيرو سيتوجه ولد قدور إلى بوليفيا للمشاركة يومي الخميس و الجمعة في المنتدى الدولي للغاز و البتروكيمياء و الوقود الأخضر، وسيشارك ولد قدور خلال المنتدى في اجتماع حول التنقيب عن المحروقات و استكشافها، وهذا إلى جانب مسؤولي “غازبروم” ألكسي ميلر و “توتال” بتريك بوياني و ريبسول أنتونيو بروفو.

عدد القراءات 29 مرة | قراءات اليوم 29 مرة