"حـمس" تـنزل بــمبادرة "التـوافق الـوطنـي" إلى الشـارع
اجتمع مكتب حـركة مـجتمـع الـسلـم التـنفيذي الـوطـني ،أمس، لـمناقشــة الأوضـاع السيــاسية للــبلاد الذي يــشـهد فـيه الأخـير مـؤخرا حـالة من الغــليان بسبب تـفشي وبــاء الكـولـيرا. وأوضح رئيس "حمس" عبد الرزاق مقري في منـشور لـه عـبر صفحتها الرسمـية بموقع التواصل الإجتماعي " الفايسبـوك " بالقول:" أن الاجتماع يندرج ضمن اللقاء الدوري لأعضاء المكتب التنفيذي للحزب . ويشار أن المـكتب الـتنفـيذي لأكبر حـزب إسلامــي في الجـزائر " حـمس " قـد تـطرق خلال إجتماعه للقضـايا السياسية الراهـنة التي تـعرفـها الجزائر قــبل تـسعة أشـهر من الانتخابات الرئاسية المـقبلة المـقررة في أفريل المـقبل ، كـما تناول المجتـمعون جداول تشغيل كل الامانات ولقاء الهياكل، بالإضافـة إلى مناقـشة الأمور التنـظيـمـية للحزب . هذا وأطلقت حـركة مجتـمع السـلم الـشهر المـاضي مـبادرة وطــنية بعـنوان " مـبادرة التـوافق الـوطنـي " والتي تـوجـهت بـها خـلالـها مــرحـلتها الأولي لأكـبر التـشكـيلات الــسياسية بكـل ألوانـها معارضـة كانت أم موالاة، و قال عـنها متـابـعون للشأن الـسياسي بأنها مجرد لقاء بــروتوكولـية خـاصة بـعدما عبرت أغلب الأحزاب عن رفـضـها لـها ، متغيرات دفعت بالحـركة إلى تــبني استراتـجية جـديدة لإنقاذ المـبادرة من الفـشل بالتـوجـه عـشية الدخـول المدرسي المـقبل إلى مـنظمات المــجتمع المدني.
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