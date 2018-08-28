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28/08/2018 17:11:00

ڤايد صالح، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة غدا


يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد الأربعاء 29 أوت 2018، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة سيشرف الفريق يوم الخميس 30 أوت 2018، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للواء عبد الرزاق الشريف، الذي أحيل على التقاعد.

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