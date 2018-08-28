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28/08/2018 12:55:00

بن صالح يستقبـل رئيس الجمعيّة الوطنيّة لجمهوريّة مالاوي


 استقبـــل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمّة، اليوم الثّلاثاء 28 أوت 2018، بمقرّ المجلس، السيّد Richard MSOWOYA، رئيس الجمعيّـة الوطنيّـة لجمهوريّـة مالاوي والوفد المرافق له.

اللقاء مكّن الوفد المالاوي من التّعرّف على الإنجازات التي حققتها الجزائر بفضل سياسة الاصلاحات على جلّ المستويات، التي بادر بها فخامة رئيس الجمهوريّة، السيّد عبد العزيز بوتفليقة، على رأسها سياسة المصالحة الوطنيّة التي سمحت بعودة الأمن والاستقرار للبلاد، وبتحقيق التّنمية وعودة الجزائر إلى مكانتها في المحافل الدوليّة.  كما تطرّق الوفدان لراهن العلاقات الثّنائيّة بين البلدين وسُبُل الرُّقِـي بها إلى مستويات أفضل خدمةً لمصلحة الشعبين والبلدين. في هذا السّياق، أوضح السيّد عبد القادر بن صالح، أنّ هذه الزّيارة تمثّل انطلاقة جديدة وبداية عهد جديد للعلاقات بين الجزائر ومالاوي.  من جهته، أكّد السيّد ريشارد ماكووا مسوويا، أنّ بلاده لديها كل الإرادة والطموح  لتطوير علاقاتها مع الجزائر، مؤكدًا أنّه سيعود إلى بلاده بانطباع فحواه أنّ لملاوي في شمال إفريقيا إخوة يدعمونها في كل ما تقوم به، وسندعمهم في كل ما يبادرون به، مثمنًا بالمناسبة بالدّور الرياديّ للجزائر على المستوى القارّيّ، تحت القيادة الرّشيدة لفخامة رئيس الجمهوريّة، السيّد عبد العزيز بوتفليقة، داعيًا بالمناسبة الجزائر إلى مواصلة جهودها من أجل تنمية القارّة وتحقيق طموحاتها في النمو والأمن والاستقرار.

 

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