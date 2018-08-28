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28/08/2018 11:02:00

كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بالمدية


إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ  للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من النعامة  وخنشلة ، ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتا (02) صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم حجز (1500) وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط.

 

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