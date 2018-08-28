

كشف وتدمير ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية بالمدية إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 أوت 2018، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،



مساهل في زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا اليوم يشرع وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل، ابتداء من اليوم في زيارة رسمية تدوم يومين إلى جنوب إفريقيا بدعوة من نظيرته الجنوب إفريقية, لينديوي سيسولو,

بن غبريط: لا إلغاء لمواد الهوية الوطنية في البكالوريا · اتهمت وزيرة التربية أطرافا بالعمل على زعزعة قطاعها وذلك من خلال الترويج للإشاعات التي لا أساس لها من الصحة قائلة "ان هناك عدد



بن غبريط تنفي إشاعات إلغاء امتحانات مادتي التربية الإسلامية والتاريخ · اللجوء إلى نظام الدوامين ضرورة لا مفر منها · .. الدخول المدرسي سيكون في تاريخه المحدد فندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط كل الإشاعات التي



ولد عباس: الغليان السياسي وراء تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة · أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس،أن تقييم عمل وزراء الحكومة والتغييرات في المؤسسة العسكرية من صلاحيات رئيس الجمهورية



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتوجه لجنيف لإجراء فحوصات طبية اعتيادية افادت معلومات رسمية استنادا لوسائل اعلامية محلية بان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجه اليوم الاثنين لجنيف بهدف اجراء فحوصات طبية اعتيادية



الحوثيون يقصفون مطار دبي أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين أن قواتها الجوية شنت ضربة على مطار دبي الدولي.وقال الجماعة، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، إن سلاح الجو



ولاد ميني محمد"الارهابي الخطير المدعو"أبوعيسى". يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه، صبيحة اليوم 27 أوت 2018 بتمنراست، سلّم إرهابي ثانٍ نفسه إلى السلطات العسكرية بنفس الناحية،



5 حالات كوليرا مستعصية الشفاء بمستشفى بوفاريك كشف، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة علم الأوبئة بمستشفى بوفاريك في البليدة، رمضان شويكرات، عن وجود 5 حالات من أصل 105 شخص مصاب بالكوليرا، مستعصية الشفاء. وابرز