بن غبريط: لا إلغاء لمواد الهوية الوطنية في البكالوريا

· اتهمت وزيرة التربية أطرافا بالعمل على زعزعة قطاعها وذلك من خلال الترويج للإشاعات التي لا أساس لها من الصحة قائلة "ان هناك عدد كبير من أعداء يتربصون بالقطاع من أجل ضربه في الصميم ، على غرار إشاعة إلغاء مادتي التاريخ والتربية والاسلامية من امتحان شهادة البكالوريا وإلزام المعلمين بالتوقيع على تعهدات بعدم ممارسة الدروس الخصوصية. وأكدت وزيرة التربية خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس ، في إطار الإعلان عن الإجراءات التحضيرية للدخول الاجتماعي الجديد "2018/2019" أن مادتي التاريخ و الجغرافيا والعلوم الإسلامية واللغة العربية ستكون من ضمن الاختبارات الكتابية لشهادة البكالوريا ولن يتم إلغاؤها ، منتقدة الأطراف التي تقوم بترويج الاشاعات علما أن الوزيرة وعلى حد قولها أنها تقوم بنشر كل جديد على مستوى قطاعها في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي للوزارة والوزيرة، وهي مسؤولة عن كافة الأخبار الرسمية، وأن باقي المواقع التي تنشر الأخبار حول القطاع ليست الوزارة الوصية مسؤولة عليه. وأوضحت الوزيرة فيما يخض إعادة هيكلة شهادة البكالوريا، أنه سيتم تقليص أيام الامتحان من 5 أيام إلى ثلاثة أيام وكذا تقليص المواد الامتحان الكتابي والتي لن يشرع في تطبيقها قبل 2019 مؤكدة ، أنّه تمّ إدراج التقويم المستمر في شهادة البكالوريا، وقالت إنّ هذا التقويم المستمر سيكون من بداية السنة الثانية وسيتمّ إضافته للسنة الثالثة وبعد امتحان التلاميذ كتابيا وبعد جمع معدلي السنة الثانية والثالثة، وهو المعدل الذي يتم إضافته لنتيجة البكالوريا مضيفة ، أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على متابعة شبكة التقييم بالنسبة للمؤسسة والمسؤول على حد سواء كما اكدت ان شبكة التقييم المعتمدة في قطاع التربية الوطنية تندرج في إطار السياسة الجوارية حتى نكون أقرب من المؤسسة والمسؤول ككل. ونفت وزيرة التربية، أن تكون قد طالبت الأساتذة بإمضاء تعهد حتى لا يقدموا دروسا خصوصية خارج المدارس و إعتبرتها ، أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة أن هناك ميثاق أخلاقيات المهنة وكل أستاذ يعمل وقته المنصوص عليه، وهناك أساتذة يعملون ساعات إضافية من عندهم خارج أوقات العمل، معتبرة أن لجوء التلاميذ في الطور الإبتدائي لدروس الدعم يعد خطرا كبيرا عليه، خصوصا السنتين الأولى والثانية،مشيرة أن مسألة الدروس الخصوصية تعد مسألة إجتماعية،تحتاج أكثر إلى توعية تبدأ من الأولياء.

أزيد من 9 ملايين تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة يوم 5 سبتمبر

يلتحق أزيد من 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة عبر التراب الوطني يوم 5 سبتمبر المقبل موزعين على 27.351 مؤسسة تربوية، إضافة إلى الأقسام الجاهزة التي تم الاستعانة بها لمواجهة مشكل الاكتظاظ خلال هذا الموسم، موضحة أن عدد التلاميذ المتوقع استقبالهم هذا الموسم بلغ 9.269.892 تلميذ يمثل فيه تلاميذ التعليم الابتدائي أعلى نسبة بـ 48,8 بالمائة من مجموع التلاميذ والنسب الباقية موزعة بين التعليم المتوسط والثانوي والتحضيري موزعين على 26.964 مؤسسة تعليمية، مشيرا أن إشارة انطلاقة الموسم الدراسي 2019/2018 ستعطى من ولاية معسكر تحت شعار "لنجعل من العيش معا في سلام مكسبا ومبدأ تربويا". ولإنجاح السنة الدراسية 2018/2019, أشارت بن غبريط إلى تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي تتمثل في خلية على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بالتدخل تلقائيا لمعالجة أي نقص قد يسجل, وخلية على مستوى كل واحدة من المفتشيتين العامتين لاستغلال المعلومات التي تردها من المفتشين المكلفين بالمتابعة اليومية والتقييم المستمر للدخول المدرسي في كل مقاطعة بيداغوجية. وأعطت الوزيرة لمديري التربية جملة من التعليمات تخص الجانب الإداري والتسيير البيداغوجي وتسيير الموارد البشرية والتسيير الجواري والتواصل, مركزة على ضرورة وضع خلايا استقبال وتنشيط على مستوى مديريات التربية والمؤسسات المدرسية لاستقبال الاولياء والتلاميذ وكذا تشجيع انشاء جمعيات أولياء التلاميذ وإعلام الجماعة التربوية وتحسيسها عبر الفضاء الرقمي لنظام المعلومات المخصص لأولياء التلاميذ.

..لقاء مرتقب مع الشركاء الاجتماعيين يوم 10 سبتمبر المقبل

وبخصوص الحوار مع الشريك الاجتماعي, كشفت بن غبريط عن لقاء مرتقب يوم 10 سبتمبر المقبل مع مختلف نقابات القطاع, داعية اياهم الى العمل على ضمان دخول اجتماعي ناجح، كاشفة أنه سيتم غدا تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الأمناء العامين لمديريات التربية تليه محاضرة مرئية عن بعد مع رؤساء المؤسسات التربوية يوم الخميس لينظم بعد ذلك لقاء لفائدة مديري معاهد التكوين ورؤساء مصلحة التكوين بمديريات التربية، مشيرا أن السنة الدراسية المقبلة ستتميز بالشروع في "تنفيذ سيرورة مدرسة النوعية التي تطمح اليها جميع مكونات الجماعة التربوية والوطنية بهدف الارتقاء بالمدرسة عن طريق مؤشرات الجودة".

خ.قدوار

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