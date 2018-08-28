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28/08/2018 10:20:00

ولد عباس: الغليان السياسي وراء تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة


·      أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس،أن تقييم عمل وزراء الحكومة والتغييرات في المؤسسة العسكرية من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقط، موضحا أن التحديات الراهنة والخطورة والغليان السياسي ضروري لتأسيس الجبهة الشعبية الصلبة للحفاظ على المكاسب منذ سنة 1962. ورفض ولد عباس خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المكتب السياسي للأفلان، التعليق على التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المناصب القيادية للجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أنها أمور تدخل ضمن صلاحيات الرئيس، معتبرا أن مبادرة جمع الجبهة الشعبة وتوحيدها، جاء بسبب وجود عملاء داخل البلاد يحاولون تسويد وتشويه صورة الجزائر.

  • تأجيل الاجتماع مع الأحزاب السياسية الداعمة لمبادرة "بناء جبهة إجتماعية قوية"

أعلن ولد عباس، عن تأجيل الاجتماع مع الأحزاب السياسية الداعمة لمبادرة بناء جبهة إجتماعية قوية، إلى غاية اجتماع قايادة الأفلان واستشارة رئيس الحزب عبد العزير بوتفليقة، كاشفا وجود 26 حزب تريد الانخراط في المباردة.

  • ..ويهوّن من خطر انتشار وباء "الكوليرا"

 هون الأمين العام لحزب الأفلان، جمال ولد عباس ، من خطر إنتشار وباء "الكوليرا" ، مؤكدا أن المنظمة العالمية للصحة تسجل 4 ملايين مصاب بالكوليرا سنويا، مضيفا أن الكوليرا في الجزائر هي قضية إتصال فقط، مشيرا إلى أنه لا يجب تخويف وتهويل الشعب الجزائري خاصة وأن الوضع متحكم فيه ولم يخرج عن السيطرة.

  •  الغليان السياسي وراء تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب الأفلان، إن التحديات والخطورة تقتضي تأسيس الجبهة الشعبية الصلبة، مشيرا أن نداء أوّل نوفمبر ونداء رئيس الجمهورية متشابهين، مفيدا بأن التحديات الراهنة والخطورة والغليان السياسي ضروري لتأسيس الجبهة الشعبية الصلبة للحفاظ على المكاسب منذ سنة 1962، بالإضافة إلى الحفاظ على الإستقرار و الأمن والمواطنين وبناء جزائر جديدة وصاعدة.

  • .. “المغرب الله يسمحلهم.. أغرقتنا بالمخدرات للأسف”

اتهم الأمين العام لحزب الأفلان الجارة الغربية بإغراق الجزائر بالمخدرات ، مؤكدا " المغرب  أغرق الجزائر بالمخدرات"، وقال إن  الجزائر الذي كانت بلد عبور، تحولت إلى بلد استهلاك ، مشيرا إلى قضية الكوكايين وهران، وقال:“الجارة الغربية.. الله يسمحلهم، غرقونا بالمخدرات”، وأضاف أنّ قوات الجيش الوطني والأمن حريصين على الأمن خاصة في الجنوب وعلى الحدود.

  • الأفلان يُثمن مضمون رسالة الرئيس بوتفليقة الأخيرة

ثمن جمال ولد عباس رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الأخيرة بمناسبة الإحتفال بـ 20 أوت 1956 وكل مضامينها، مشيرا أن الرئيس ذكر في رسالته بالأبعاد الإستراتيجية التاريخية والإقتصادية والسياسية، كما عرج أمين عام الأفلان على كل المكاسب التي تحققت منذ أن تقلد الرئيس بوتفليقة سدة الحكم و القفزة النوعية منذ العام 1999، مشيرا إلى الأمن والإستقرار الذي تعرفه البلاد وخاصة الطمأنينة والسكينة التي تعرفها البلاد بفعل سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتحدث ولد عباس في تدخله،على التحديات الداخلية والخارجية التي وصفها بالخطيرة على الحدود، كما وجه تحية تقدير لقوات الجيش الوطني الشعبي  والأسلاك المشتركة في حماية الوطن والوحدة الترابية.وخلال الإجتماع اشاد  ولد عباس بمناضلي الحزب خلال زيارته الأخيرة لقسنطينة وبجاية.

  • التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية ليست من صلاحية الأفلان

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن التغييرات التي تعرفها المؤسسة العسكرية، من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال إنه لا يمكن للأفلان أن يتدخل في مثل هكذا تغييرات، مشيرا أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة خاصة ولها وزيرها وهو عبد العزيز بوتفليقة، ولها نائب الوزير الفريق قايد الصالح، الذي يقوم بدوره على أكمل وجه. وقال الأمين العام للحزب إنّ المشروع التمهيدي سيناقش من طرق المكتب السياسي للحزب، مؤكدا أنّ قواعد المشروع وأهدافه واضحة، مشيرا إلى أنّ من أهداف المشروع هو توحيد الصفوف ولمّ الشمل ، وأضاف الأمين العام للأفلان، بأنّ عندما يتمّ مناقشة المشروع من طرف قياديي الحزب سيعرض على الرئيس بوتفليقة وهو من يوجّه النداء.

خ.قدوار


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