الرئيس بوتفليقة توجه لجنيف
توجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين إلى جنيف بسويسرا لإجراء “فحوصات طبية دورية” حسبما أعلنته رئاسة الجمهورية.
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، غادر اليوم الاثنين أرض الوطن متوجها إلى جنيف بسويسرا لإجراء فحوصات طبية دورية”.
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