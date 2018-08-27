

الرئيس بوتفليقة توجه لجنيف توجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين إلى جنيف بسويسرا لإجراء “فحوصات طبية دورية” حسبما أعلنته رئاسة الجمهورية. و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “فخامة السيد عبد العزيز



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتوجه لجنيف لإجراء فحوصات طبية اعتيادية افادت معلومات رسمية استنادا لوسائل اعلامية محلية بان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجه اليوم الاثنين لجنيف بهدف اجراء فحوصات طبية اعتيادية



الحوثيون يقصفون مطار دبي أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين أن قواتها الجوية شنت ضربة على مطار دبي الدولي.وقال الجماعة، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، إن سلاح الجو



ولاد ميني محمد"الارهابي الخطير المدعو"أبوعيسى". يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه، صبيحة اليوم 27 أوت 2018 بتمنراست، سلّم إرهابي ثانٍ نفسه إلى السلطات العسكرية بنفس الناحية،



5 حالات كوليرا مستعصية الشفاء بمستشفى بوفاريك كشف، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة علم الأوبئة بمستشفى بوفاريك في البليدة، رمضان شويكرات، عن وجود 5 حالات من أصل 105 شخص مصاب بالكوليرا، مستعصية الشفاء. وابرز



أسعار النفط تتراجع في أولى جلسات الأسبوع هبطت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من أن يقوض الخلاف التجاري الأمريكي الصيني النمو الاقتصادي العالمي، وإن كانت العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع



حسبلاوي يتراجع عن تعهد القضاء على الكوليرا في ظرف 3 أيام تراجع وزير الصحة، مختار حسبلاوي، عن الوعد الذي قطعه أمام الصحافة الوطنية، بالقضاء على الكوليرا في ظرف يومين أو ثلاثة أيام وأعلنت وزارة الصحة اليوم



ماكرون يدعو لوقف الاعتماد على أمريكا لضمان أمن الاتحاد الأوروبي حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاتحاد الأوروبي على تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة في قضايا أمنه، وأشار إلى أهمية التعاون مع روسيا في ضمان



امن قسنطينة توقيف شخصين 2 لتورطهما في سرقة خمسة شقق تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الخامس علي منجلي بأمـن ولاية قسنطينة، من توقيف شخصين لتورطهما في سرقة 05 شقق بأوقات متفرقة بالمدينة الجديدة علي