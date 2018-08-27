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27/08/2018 17:41:00

الرئيس بوتفليقة توجه لجنيف


 توجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز  بوتفليقة،  اليوم الاثنين  إلى جنيف بسويسرا لإجراء  “فحوصات طبية دورية” حسبما أعلنته رئاسة الجمهورية.

 
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، غادر اليوم الاثنين أرض الوطن متوجها إلى جنيف بسويسرا لإجراء  فحوصات طبية دورية”.

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الرئيس بوتفليقة توجه لجنيف

 توجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز  بوتفليقة،  اليوم الاثنين  إلى جنيف بسويسرا لإجراء  “فحوصات طبية دورية” حسبما أعلنته رئاسة الجمهورية.   و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “فخامة السيد عبد العزيز
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