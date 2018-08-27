رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتوجه لجنيف لإجراء فحوصات طبية اعتيادية
افادت معلومات رسمية استنادا لوسائل اعلامية محلية بان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجه اليوم الاثنين لجنيف بهدف اجراء فحوصات طبية اعتيادية
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