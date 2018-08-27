الحوثيون يقصفون مطار دبي
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين أن قواتها الجوية شنت ضربة على مطار دبي الدولي.وقال الجماعة، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، إن سلاح الجو المسير لقواتها "نفذ هجوما جويا نوعيا على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3" ....... يتبع
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