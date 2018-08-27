ولاد ميني محمد"الارهابي الخطير المدعو"أبوعيسى". يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست





في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه، صبيحة اليوم 27 أوت 2018 بتمنراست، سلّم إرهابي ثانٍ نفسه إلى السلطات العسكرية بنفس الناحية، ويتعلق الأمر بالمسمى "ولاد ميني محمد" المدعو "أبوعيسى".

الارهابي الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ان الحصيلة الإيجابية المحققة من طرف قواتنا المسلحة، تشهد على فعالية المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن.

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