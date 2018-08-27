5 حالات كوليرا مستعصية الشفاء بمستشفى بوفاريك
كشف، اليوم الاثنين، رئيس مصلحة علم الأوبئة بمستشفى بوفاريك في البليدة، رمضان شويكرات، عن وجود 5 حالات من أصل 105 شخص مصاب بالكوليرا، مستعصية الشفاء. وابرز شويكرات، في تصريح تلفزيوني، أن الحالات الخمسة لا تتجاوب مع العلاج بشكل كبير، مؤكدا أن المرضى يلقون العناية اللازمة، على مستوى المستشفى.
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