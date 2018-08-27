حسبلاوي يتراجع عن تعهد القضاء على الكوليرا في ظرف 3 أيام

تراجع وزير الصحة، مختار حسبلاوي، عن الوعد الذي قطعه أمام الصحافة الوطنية، بالقضاء على الكوليرا في ظرف يومين أو ثلاثة أيام وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن ما تم نقله عن الوزير بخصوص القضاء على الكوليرا في ظرف 3 أيام لا أساس له من الصحة، مبرزة أن الوزير كان يقصد القضاء عليه في أقرب الآجال. وتناقلت وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية تصريح الوزير الذي أدلى به أمام الكاميرات، وهو يقطع وعدا بالقضاء على الكوليرا في فترة وجيرة، وذلك عقب زيارته، يوم أمس، لمرضى مستشفى بوفاريك. وقد تداولت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، صبيحة اليوم، تصريح الوزير، لتعود وزارة الصحة، وتعلن أن تلك التصريحات لا أساس من الصحة.