محمد عيسى يتحادث مع المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية

شكل موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف محور المحادثات التي جمعت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مع المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، سايلز نايثن، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر. وفي تصريح له عقب المحادثات، أشاد المسؤول الأمريكي بالتعاون "القوي" الموجود بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مبرزا إرادة البلدين في محاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن عبر العالم. من جانبه، أكد محمد عيسى أنه تم خلال هذا اللقاء التركيز على "تجربة الجزائر وخبرتها في مكافحة التطرف والوقاية منه من خلال الاعتماد على الإسلام المرجعي المتسم بالوسطية والاعتدال". وأضاف الوزير أن اللقاء كان فرصة لتبادل الأفكار حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى أنه ستكون هناك لقاءات تنسيقية بين البلدين حول سبل ووسائل مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.