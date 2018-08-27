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27/08/2018 14:50:00

امن قسنطينة توقيف شخصين 2 لتورطهما في سرقة خمسة شقق


تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الخامس علي منجلي بأمـن ولاية قسنطينة، من توقيف شخصين لتورطهما في سرقة 05 شقق بأوقات متفرقة بالمدينة الجديدة علي منجلي منها 04 شقق شاغرة تعرضت للسرقة بالكسر مست الأنابيب النحاسية، و شقة آهلة بالسكان مست عملية السرقة فيها مجموعة أدوات كهرومنزلية.

 

حيثيات القضية تعود إلى الأيام القليلة الماضية، أين تلقت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الخامس علي منجلي، لشكاوى بخصوص تعرض شقق للسرقة بالكسر تم خلالها عملية تخريب الشقة و سلب الأنابيب النحاسية لأربعة شقق، أين تم تكثيف التحريات و العمل على زيادة عمل الدوريات الأمنية خاصة على مستوى الوحدة الجوارية 18 ، هاته الدوريات مكنت من القيام بتدخل سريع على إثر بلاغ مواطنين بدخول شخصين مشبوهين إلى احد العمارات، ليتم التنقل على جناح السرعة للمكان المعني و بوضع خطة مهنية تم توقيف الشخصين متلبسين بسرقة إحدى شقق العمارة، حيث كانوا بصدد إخراج المسروقات.

 

عليه بعد الإنتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية عن تهمة السرقة بالتعدد و الكسر تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية .

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