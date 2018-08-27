وزير العلاقات مع البرلمان يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية مالاوي
استقبل وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الوطني لجمهورية مالاوي، ريتشارد ماكووا مسوويا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وكان رئيس المجلس الوطني المالاوي قد استقبل قبل ذلك من طرف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.
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