بوتفليقة ينهي مهام اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية الرابعة
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية الرابعة. ، و عيّن في مكانه، اللواء حسان علايمية. وشغل اللواء حسان علايمية منصب نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. ويواصل الرئيس بوتفليقة، اجراء سلسلة تغييرات على مستوى قادة المؤسسة العسكرية.
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