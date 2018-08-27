توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم كمية من الذخيرة بكل من غرداية و ميلة
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من غرداية و ميلة ، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من الوادي وسيدي بلعباس ، مهربين (02) وضبطت شاحنتين و(108) قنطار من التبغ.
من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج ، تاجري(02) مخدرات بحوزتهم (86) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط حراس الحدود (185) كيلوغرام من نفس المادة بتلمسان . كما حجز عناصر الدرك الوطني بمعسكر (90) قنطار من المواد الغذائية و(1421) وحدة من مختلف المشروبات.
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