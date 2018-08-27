إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
سّلم إرهابي نفسه، اليوم 27 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "صدام ريكان"، المدعو"يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
من جهة أخرى وإثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قذيفتين (02) صاروخيتين من نوع SPG-9، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ(2004) طلقة من مختلف العيارات.
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