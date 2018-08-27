شعباني: آخر رحلة للحجاج الجزائريين يوم 17 سبتمبر





· منح 5 لتر من ماء زمزم مجانا للحجاج

أكد مدير العمرة ورئيس لجنة المتابعة بالجزائر علي شعباني ،أمس، أن آخر رحلة للحجاج الميامين ستكون يوم 17 سبتمبر المقبل. وأوضح علي شعباني في تصريح تلفزيوني على هامش وصول أول فوج للحجاج الجزائريين، أن أفواج وصول الحجاج متواصلة على مستوى كل المطارات، وقال"..هنالك رحلتين مساء اليوم على الخامسة وأخرى على السابعة"، مفيدا بأن آخر رحلة للحجاج الميامين ستكون يوم 17 سبتمبر المقبل. وقال مدير العمرة ورئيس لجنة المتابعة أنه تم قدوم أول فوج للحجاج الجزائريين المقدر عددهم 309 حاجا، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإستقبال الأحسن للحجاج حيث تم توزيع الورود والمياه، بالإضافة إلى منح الحجاج الجزائريين 5 لترات من ماء زمزم مجانا كهدية من الديوان الوطني للحج والعمرة على مستوى كل المطارات، وهي سابقة أولى من نوعها في الجزائر. هذا ووصل أول فوج للحجّاج الجزائريين إلى مطار هواري بومدين، مساء أول أمس ، بعد إتمامهم مناسك الحج، وعمّت الزغاريد أرجاء المطار، وفرحة عارمة طبعت عائلات الحجّاج الميامين، الذين كانوا في انتظار ذويهم فرحا بقدومهم سالمين غانمين، والجدير بالذكر أن 13 حاجا جزائريا توفي بالبقاع المقدسة خلال موسم حج 2018.

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