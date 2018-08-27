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27/08/2018 12:21:00

بطاش : لابد من فرض غرامات على المتسببين في التلوث


دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش،أمس،  لفرض غرامات مالية على المتسببين في الثلوث. وأكد بطاش في تصريح تلفزيوني أنه لابد من وضع قانون ردعي لتطبيق العقوبات على الملوثين مبررا ذلك، أن العديد من المواطنين يكسرون جهود البلدية من خلال العمل تلويث المحيط. وأضاف بطاش، أنه ينبغي وضع قانون من أجل مجابهة التلوث لأن المسؤولية هي مسؤولية الجميع، موضحا أن عمال النظافة يعملون على تنقية المحيط، في حين هناك بعض المواطنين يعملون على تلويث المحيط من خلال رمي النفايات .

 

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