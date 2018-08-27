البرلمان يفتتح دورته بداية 02 سبتمبر المقبل





ينتظر أن يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة بداية 03 سبتمبر المقبل التي تمتد لـ10 أشهر ، و التي ستشهد مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية كقانون المالية لعام 2019 ونظام التقاعد. وأكدت مصادر برلمانية أنه "ستشكل القوانين المبرمجة فرصة للدعاية السياسية بالنسبة لأحزاب الموالاة والمعارضة حيث يسعى نواب البرلمان الذين يردون العودة اليه خصوصا مع اقتراب التشريعيات باستعراض نشاطاتهم بعد سبات عميق قضوه داخل هذه الهيئة التشريعية لسنوات من خلال طرح أفكارهم"، موضحة أن "الدورة البرلمانية ستكون هذه المرة ساخنة على غيرها من الدورات البرلمانية السابقة نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سيتم استقبالها على غرار المشاريع المؤجلة أو التي تم تجميدها في وقت سابق حيث سيكون مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على رأس أجندة الدورة البرلمانية التي تستأنف أشغالها سبتمبر القادم خاصة وأن التعديل الدستوري الأخير قد ألزم نواب الغرفتين بضرورة الحضور لمناقشة هذه المشاريع على خلاف الدورات السابقة التي كان يتحججون فيها من خلال تسجيلهم غيابات متكررة وبالجملة". ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن نواب الشعب سيتخذون من مشاريع القوانين التي ستناقش فرصة لحملتهم الإنتخابية المصاحبة للرئاسيات المقبلة التي انطلقت مبكرا حيث انه لم يبقى نواب الشعب فرصة الا في الترويج لحملتهم الانتخابية من خلال النظام المتعلق بالتقاعد وقانون الأحزاب السياسية، وكذا قانون المالية السنوي في ضل حديث عن سياسات جديدة للتقشف وفرض المزيد من الغرامات مقابل تأجيل عمليات التوظيف وهي محاور ستأخذ كلها طابعا سياسيا يرسم تمسك الموالاة بولائها والمعارضة برفضها، كما تعتبر الدورة المقبلة للبرلمان ذات خصوصية واضحة خاصة أن الأشهر المقبلة ستكون سنة انتخابات المصاحبة للرئاسيات ما ينعش الركود السياسي الحاصل منذ شهور فالعمل السياسي في الجزائر مرتبط عضويا بالانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة. وأوضح المسؤول ذاته أن "نواب احزاب الموالاة والمعارضة سيعقدون بداية من سبتمبر اجتماعات ماراطونية لتقييم التكتلات والمبادرات التي طرحتها في الساحة السياسية والتي ستشكل حسبها أولوية بالغة الأهمية خلال الدورة المقبلة والتي اعترف أنها ستكون بمثابة حملة انتخابية مسبقة".

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة