تجنيد أطباء وأخصائيين بالخلايا الجوارية للتكفل بالمرضى
أفادت وزيرة التضامن الوطني غنية إيداليا، أنه تم إعطاء توجيهات لمدراء التضامن بالتنسيق مع مدراء الصحة لتوعية المصابين. وقالت الدالية خلال ندوة صحفية إلى أنه هنالك نوع من الهلع والقلق من المصابين وغير المصابين بسبب بعض الأعراض كالغثيان والإسهال، مفيدة أنه تم إعطاء توجيهات لوكالة التنمية الاجتماعية من أجل تجنيد أطباء وأخصائيين على مستوى الخلايا الجوارية.للتعاون مع الأطباء للتكفل اللازم بالمرضى وتقديم مساعدات عينية لعائلات المرضى المصابين.
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