

بوتفليقة ينهي مهام اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية الرابعة أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية الرابعة. ، و عيّن في مكانه، اللواء حسان علايمية. وشغل اللواء حسان علايمية



توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم كمية من الذخيرة بكل من غرداية و ميلة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من غرداية و ميلة ، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان،



إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، اليوم 27 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "صدام ريكان"، المدعو"يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.



الديوان الوطني للإحصائيات: التضخم يصل إلى 8،4 % إلى غاية جويلية بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4،8 في المائة إلى غاية شهر جويلية 2018، حسبما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات. ويعتبر تطور الأسعار لدى



شعباني: آخر رحلة للحجاج الجزائريين يوم 17 سبتمبر · منح 5 لتر من ماء زمزم مجانا للحجاج أكد مدير العمرة ورئيس لجنة المتابعة بالجزائر علي شعباني ،أمس، أن آخر رحلة للحجاج الميامين ستكون يوم



بطاش : لابد من فرض غرامات على المتسببين في التلوث دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش،أمس، لفرض غرامات مالية على المتسببين في الثلوث. وأكد بطاش في تصريح تلفزيوني أنه لابد من وضع قانون ردعي



البرلمان يفتتح دورته بداية 02 سبتمبر المقبل ينتظر أن يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة بداية 03 سبتمبر المقبل التي تمتد لـ10 أشهر ، و التي ستشهد مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية



تجنيد أطباء وأخصائيين بالخلايا الجوارية للتكفل بالمرضى أفادت وزيرة التضامن الوطني غنية إيداليا، أنه تم إعطاء توجيهات لمدراء التضامن بالتنسيق مع مدراء الصحة لتوعية المصابين. وقالت الدالية خلال ندوة صحفية إلى أنه هنالك