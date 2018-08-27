عضو مجلس الأمّة يشارك في اجتماع للجمعيّة البرلـمانيّة للإتّحاد من أجل المتوسّط بالقاهرة
يشارك السيد عمار مخلوفي، عضو مجلس الأمّة، نائب رئيس لجنة الطّاقة، البيئة والـمياه التّابعة للجمعيّة البرلـمانيّة للإتّحاد من أجل المتوسّط (AP-UpM)، في اجتماع مصغّر لذّات اللّجنة، وذلك يوم الثّلاثاء 28 أوت 2018، بالعاصمة المصرية القاهرة. وسيعمل المشاركون على رسم برنامج عمل اللّجنة للفترة القادمة، وتقييم البرامج السابقة.
عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك