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26/08/2018 17:44:00

السفارة الفرنسية بالجزائر تنفي وجود إجراءات خاصة بالمسافرين الجزائريين


نفت السفارة الفرنسية بالجزائر الإشاعات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تدعي  أن السلطات الفرنسية تجبر المسافرين القادمين من الجزائر استظهار شهادة طبية لعدم اصابتهم بالكوليرا أو الخضوع لفحص مقابل مبلغ مالي على مستوى المطارات الفرنسية. .

السفارة الفرنسية بالجزائر تؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة

 

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