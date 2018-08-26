السفارة الفرنسية بالجزائر تنفي وجود إجراءات خاصة بالمسافرين الجزائريين
نفت السفارة الفرنسية بالجزائر الإشاعات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التي تدعي أن السلطات الفرنسية تجبر المسافرين القادمين من الجزائر استظهار شهادة طبية لعدم اصابتهم بالكوليرا أو الخضوع لفحص مقابل مبلغ مالي على مستوى المطارات الفرنسية. .
السفارة الفرنسية بالجزائر تؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة
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