ڤايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة غدا
يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد الاثنين 27 أوت 2018، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست. الفريق سيشرف يوم الثلاثاء 28 أوت 2018، باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة خلفا للواء مفتاح صواب الذي عُيّن
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