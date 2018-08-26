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26/08/2018 11:58:00

حملة تحسيسية من مخاطر عدم ارتداء الخوذة


أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذا الأسبوع،  حملة توعوية تحسيسية عبر كامل التراب الوطني، لفائدة سائقي الدراجات النارية حول ضرورة استعمال الخوذة، بالنظر لأهميتها في سلامة مستعملي الدراجات النارية، تحت شعار: ''عدم ارتداء الخوذة.. خطر قاتل''واستهدفت هذه الحملة سائقي الدراجات النارية والراكبين، بتقديم شروحات وافية حول مخاطر عدم استعمال الخوذة  وكذا حول الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الشرطة اتجاه أصحاب الدراجات النارية الذين لا يحوزون على وثائق خاصة بمركباتهموفي هذا السياق سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 1402 حادث مرور متسبب فيه سائقي الدراجات النارية من مختلف الأحجام، كما تم تحرير خلال نفس الفترة 3886 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء الخوذة من قبل سائقي الدراجات النارية أو الركاب.

 

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