لهذا السبب يشجع شكيب خليل الانجليزية ويهاجم الفرنسية
اعتبر وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل أن اللغة الفرنسية هي من أسباب تخلف الجزائر والكثير من الدول الافريقية، مؤكدا على ضرورة التوجه نحو اللغة الانجليزية. ورد شكيب خليل على سؤال طرح عليه أثناء الغائه محاضرة أن “كل الدول الناجحة على الأقل تعرف الانجليزية، وكل الدول التي فشلت تعرف الفرنسية”، وأضاف ” لذلك علينا تعلم الانجليزية لنكون من بين البلدان الناجحة”. وتأتي خرجة شكيب خليل في الوقت الذي ينادي فيه الكثير من الجزائريين بضرورة توسيع تدريس اللغة الانجليزية على حساب اللغة الفرنسية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن الانجليزية هي لغة العلم ومفتاح للتطور التكنولوجي.
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