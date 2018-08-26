افتتاح الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي





· وفود رسمية وطلابية من عدة دول من مختلف أنحاء العالم

افتتحت ، أمس، بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشغال الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي تحت شعار "احترام القانون الدولي من أجل تحرير آخر مستعمرة في إفريقيا " بحضور مسؤول أمانة التنظيم السياسي حمة سلامة وبمشاركة وفود رسمية وطلابية من عدة دول من مختلف أنحاء العالم. ويشرف على تنظيم الندوة منظمة اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، والتي تتزامن وعقد أشغال المؤتمر الثالث للمنظمة الطلابية الصحراوية ، عرفت في انطلاقة اشغالها كلمة ترحيبية لوالي الولاية عضو الأمانة الوطنية السالك بابا حسنة ، أعرب فيها عن استعداد وجاهزية الولاية سلطات وجماهير لانجاح هذا الحدث الطلابي الدولي التضامني ، مجددا الترحيب بكل الوفود الطلابية المشاركة من مختلف دول العالم . ورحب مسؤول أمانة التنظيم السياسي بالحضور الأجنبي الوازن في هذه الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، مؤكدا أنه يعكس عمق التضامن والاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به القضية الصحراوية في مختلف دول العالم ، وحمل حمة سلامة كافة الوفود المشاركة مسؤولية نشر والتعريف بالقضية الصحراوية في مختلف المشاركات الطلابية والشبانية التي تنظم في مختلف دول العالم . وستتطرق الندوة لمجموعة من المواضيع الهامة التي ستقدم بأساليب نوعية تمكن الفئة المستهدفة من الفهم و التفاعل بشكل أفضل، و التي من بينها موضوع قرار محكمة العدل الأوروبية والنهب الغير شرعي للثروات الطبيعية الصحراوية ، القضية الصحراوية داخل هيئات الاتحاد الإفريقي ، هذا إلى جانب موضوع المعتقلين السياسيين الصحراويين ، كما تهدف الندوة بالأساس لخلق أرضية طلابية شبانية للتضامن مع القضية الصحراوية في مختلف دول العالم .

غالي يؤكد على الدور الريادي للطلبة في خدمة القضية الصحراوية

أكد مساء أول أمس، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين على أن الطلبة الصحراويين يلعبون دورا رياديا في خدمة القضية الصحراوية العادلة ، مشيدا في كلمة لدى إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة، بالتجربة المتميزة وخاصة بالثورة الصحراوية، مؤكدا أن الطلبة الصحراويين، وإضافة إلى الانخراط في صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي، كان لهم دورهم البارز في حملات محو الأمية والتثقيف الشعبي في أوساط الجماهير الصحراوية، مسخرين جهدهم ووقتهم ومعارفهم لخدمة قضيتهم الوطنية العادلة .

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