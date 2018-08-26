بن غبريط تناقش إجراءات الدخول المدرسي في الولايات المعنية "بالكوليرا"





تجتمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم، بمدراء التربية تحضيرا للدخول الاجتماعي الجديد (2018/2019)، فيما لم يتم لحد الساعة اتخاذ أية تدابير خاصة فيما يتعلق بإجراءات الدخول الاجتماعي في الولايات المعنية بوباء الكوليرا، وهو ما سيتم النظر فيه مع المسؤولين الولائيين على القطاع. وحسب تصريح للمستشار الإعلامي لوزير التربية الذي صرح "لموقع كل شيء عن الجزائر" أن اجتماع وزارة التربية الوطنية نورية بن غبريط بمدراء التربية ، سيناقش أهم التدابير والإجراءات الخاصة بالدخول الاجتماعي بما فيها المعطيات الجديدة التي يفرضها انتشار وباء الكوليرا، و هو ما سيتم الكشف عنه حسب ذات المصدر يوم الاثنين المقبل في ندوة صحفية لوزيرة القطاع. وحسب وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، التي اتسعت دائرته الى ست ولايات لحد الساعة و يتعلق الامر بالعاصمة و البليدة و تيبازة و البويرة و المدية وعين الدفلى.

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