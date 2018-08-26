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26/08/2018 11:27:00

مساهل يمثل بوتفليقة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية زيمبابوي


توجه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس،  إلى زيمبابوي حيث سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لزيمبايوي ايمرسون منانغاغواي. وأفاد في بيان  للوزارة أن "وزير الخارجية عبد القادر مساهل ممثلا لفخامة رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتوجه اليوم السبت إلى هراري للمشاركة في حفل  تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا الذي سينظم يوم 26  اوت 2018".

 

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