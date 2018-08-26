

افتتاح الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي · وفود رسمية وطلابية من عدة دول من مختلف أنحاء العالم افتتحت ، أمس، بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشغال الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع



بن غبريط تناقش إجراءات الدخول المدرسي في الولايات المعنية "بالكوليرا" تجتمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم، بمدراء التربية تحضيرا للدخول الاجتماعي الجديد (2018/2019)، فيما لم يتم لحد الساعة اتخاذ أية تدابير خاصة فيما



منبع "سيدي الكبير" وراء تفشي "الكوليرا" لا يزال الجزائريون يعيشون حالة من الرعب جراء انتشار وباء " الكوليرا" بالرغم من تطمينات الوزارة ، ومع الإعلان عن وفاة ثانية بالكوليرا وظهور حالات بولايات أخرى زادت المخاوف و الشكوك، يحدث هذا في وقت في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة أن منبع “سيدي الكبير” وراء تفشي “الكوليرا” بتيبازة.



مساهل يمثل بوتفليقة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية زيمبابوي توجه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس، إلى زيمبابوي حيث سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لزيمبايوي ايمرسون منانغاغواي. وأفاد



هذه شروط بن قرينة لمساندة أي مسعى سياسي وضع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة شروطا أمام انضمام حزبه لأي مسعى سياسي ، متسائلا عن جدوى القيام بتعديل دستوري آخر. وقال بن



أويحيى يجتمع بالحكومة اليوم ينتظر أن يترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، مجلسا حكوميا، للنظر في العديد من قضايا الساعة بالجزائر والتي يأتي على رأسها "الكوليرا" وقانون المالية 2019. وسيتناول



الصين تمنح مساعدة مالية لاقتناء حافلة للنقل المدرسي لتلاميذ الجلفة دمت سفارة الصين بالجزائر، اليوم السبت، مساعدة مالية للهلال الأحمر الجزائري للمساهمة في اقتناء حافلة للنقل المدرسي. لفائدة تلاميذ قرية “الطاهر توات” ببلدية سلمانة ولاية الجلفة. وثمنت



منظمة التحرير: قطع واشنطن مساعداتها للفلسطينيين "عمل غير أخلاقي" أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن قرار واشنطن " قطع مساعداتها للشعب الفلسطيني" عمل غير أخلاقي ويدل على لجوء الولايات المتحدة



”قايد صالح” يشرف على تنصيب اللواء “مفتاح صواب”قائدا للناحية العسكرية الثانية أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، صباح هذا اليوم السبت 25 أوت 2018، على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء مفتاح صواب قائدا